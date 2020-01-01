الكويت تعتذر عن استضافة مباراة التعاون وبيرسوبليس

مباراة التعاون وبيرسوبليس لن تقام في الكويت.

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تطورات بشأن مواجهة التعاون وبيرسوبليس الإيراني في دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية.

ومن المفترض مواجهة التعاون وبيرسوبليس الإيراني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أسيا الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الكويت قدمت اعتذار عن استضافة اللقاء الأسبوع المقبل.

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ويسعى التعاون لمواصلة صحوته الآسيوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.

وجاء اعتذار الكويت عن استضافة لقاء التعاون وبيرسوبليس الإيراني بسبب وباء كورونا المستجد الذي تفشى مؤخرًا في الكثير من الدول.

وتواجد المرض بغزارة خلال الأيام القليلة الماضية في إيران وسجلت حالات وفاة خلال الساعات الأخيرة.

ويتصدر التعاون مجموعته برصيد 6 نقاط من مباراتين بعد الفوز على الدحيل القطري والشارقة الإماراتي في الجولتين الأولى والثانية.