ماذا لو تُوج باللقب؟ .. المكافآت المالية تنهال على لاعبي الكويت بعد الفوز على الإمارات

الأزرق حقق فوزًا مفاجئًا على شقيقه الأبيض

حقق منتخب الكويت انتصارًا مفاجئًا وثمينًا على نظيره الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 26، وقد حصل اللاعبون بعدها على مكافآت مالية مجزية من عدة جهات في البلاد.

الكويت كانت قد افتتح مشوارها في خليجي 26، المنظم على أراضيها، بالتعادل مع عُمان بهدف لكل فريق، وقد فاجأت الجميع بالفوز على الإمارات في المباراة الثانية بهدفين نظيفين، خاصة أن الأبيض أحد أقوى الفرق المرشحة للفوز باللقب.

الاتحاد الكويتي لكرة القدم أعلن تقديم مكافأة مالية قدرها 4 آلاف دولار لكل لاعب في المنتخب بعد الفوز على الإمارات، فيما قدم رئيس مجلس إدارته، الشيخ أحمد اليوسف، ألف دولار لكل لاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المكافآت لم تتوقف هنا، بل قدم مهرجان الكويت للتسوق مكافأة قدرها 500 دولار لكل لاعب في المنتخب الأزرق، حتى أن البعض تساءل كيف ستكون الجوائز المالية حال فوز الكويت باللقب.

فوز الكويت عزز فرصها كثيرًا في التأهل لنصف النهائي، حيث رفع رصيدها إلى 4 نقاط بجوار عمان في صدارة المجموعة الأولى.