الكمبيوتر كان رحيمًا به .. فريق وحيد يفلت بأعجوبة من مواجهة أباطرة دوري الأبطال!

قرعة مثيرة لدوري الأبطال بنظامه الجديد

انتهت مراسم قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، وجميع الفرق في حالة صدمة وقلق بشأن المواجهات النارية التي وقعت في مسارها نحو دور الـ16، لكن يبدو أن هناك فريقًا نجا من تلك المعارك بـ"أقل الخسائر".

وأجريت مساء اليوم الخميس، في موناكو الفرنسية، مراسم حفل سحب قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بـ"نظامها الجديد"؛ حيث تشهد مشاركة 36 فريقًا، بدلًا من 32.

وكان نادي سلتيك الاسكتلندي، ربما الأفضل حظًا بين جميع الفرق المشاركة وتحديدًا بين من هم في نفس مستواه (المستوى الثالث)، حيث جنبته القرعة مواجهة عدد كبير من الفرق الكبيرة في المستويات الأربعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأسفرت القرعة عن خوض سلتيك 8 مواجهات أمام أندية (لايبزيج، بوروسيا دورتموند، كلوب بروج، أتالانتا، يونج بويز، دينامو زغرب، سلوفان براتيسلافا، أستون فيلا).

وابتعد النادي الاسكتلندي عن عدد كبير من الفرق صاحبة التاريخ في البطولة مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وليفربول ويوفنتوس، وربما تكون العقبة الصعبة في مسيرته عندما يخرج لمواجهة بوروسيا دورتموند (وصيف النسخة الأخيرة) في سيجنال إيدونا بارك.

سلتيك أيضًا سيعاني كثيرًا عندما يواجه أتالانتا الإيطالي، بطل النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي على ملعب الأخير في إيطاليا، بخلاف ذلك تبقى جميع المباريات الأخرى في المتناول.