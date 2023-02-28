الكل يؤمن بأنسو فاتي .. مدرب إسبانيا الجديد يستدعي موهبة برشلونة!

دي لا فونتي يصر على مهاجم برشلونة في قائمته لليورو!

استدعى مدرب إسبانيا، لويس دي لافوينتي، مهاجم برشلونة، إنسو فاتي، في قائمته لتصفيات يورو 2024.

وتم تعيين دي لافوينتي الذي تمت إقالته، عقب خروج المنتخب من دور ال16 بكأس العالم، بعد الهزيمة من المغرب بركلات الترجيح.

وسيكشف المدرب الإسباني، عن قائمته كاملة في ال 17 من مارس القادم، قبل المواجهة الأولى لمنتخبه، في ال25 من الشهر نفسه، أمام النرويج.

ولكن بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنّ أنسو فاتي متواجد في هذه القائمة.

وأوضح المدرب الإسباني، أهمية تواجد لاعب برشلونة إنسو فاتي، في القائمة، الذي يعتبره أهم لاعبي المستقبل لمنتخب الماتادور.

الجدير بالذكر أن دي لافوينتي، قد أخبر المدافع سيرخيو راموس أنه خارج حساباته حاليًا، مما دفع نجم باريس سان جيرمان للاعتزال الدولي.