الكل يرفض ديشان .. فريق 1998 يساند زيدان ضد مدرب فرنسا!

حذف ديشان من جروب فريقه السابق في منتخب فرنسا!

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، فقد دعم زملائه السابقين في المنتخب بسبب أزماته الأخيرة.

وتسبب ديشان في غضب العديد من النجوم السابقين لمنتخب فرنسا بعد غيابه عن العديد من الأحداث في العام الماضي.

وخسر ديشان لقب بطولة كأس العالم قطر 2022، مع فرنسا أمام الأرجنتين وفشل في الحفاظ على لقب البطولة، وتعرض لانتقادات شديدة في الأسابيع الأخيرة بعد تجديد عقده مع الديوك.

وكشفت صحيفة "الديلي ميل" أن التوترات بدأت في ديسمبر 2021 عندما تم تنظيم وجبة نهاية العام السنوية التي أقيمت لفريق فرنسا الفائز بكأس العالم 1998.

وتمت دعوة ديشان حيث كان قائدًا في ذلك الوقت للفريق لكنه لم يحضر الحدث وحضر كل من زين الدين زيدان وفابيان بارتيز ويوري دجوركيف وليليان تورام وآخرون.

وفقًا لـ L'Equipe، قال أحد الأعضاء:"الجميع مدعوون ونأمل أن يكون ديدييه هناك هذه المرة له مكانه نحن كعائلة".

وتابع: "هناك تقلبات وسلبيات ومشاجرات ولكن شيئًا قويًا للغاية قد وحدنا لما يقرب من خمسة وعشرين عامًا".

وكان من المقرر إقامة حفل عشاء في 2022 ببداية شهر ديسمبر ولكن بسبب تواجد ديشان وآخرين في قطر لكأس العالم تم تأجيله.

وزادت الأمور صعوبة بعد تفويت ديشان لعيد ميلاد زميله السابق زيدان قبل بضعة أشهر فقط.

وتمت دعوة المدرب إلى حفل عيد الميلاد الخمسين لزين الدين زيدان الذي أقيم في مراكش لكنه اختار عدم الحضور.

وأعترف دوجاري زميل ديشان السابق بأنه تم حذف مدرب فرنسا من مجموعة "WhatsApp" لكنه أكد أن المدير لم يمنع زملائه القدامى في الفريق.