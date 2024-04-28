"الكل يراهن عليكم!".. الخماسي الأولمبي يعود للاتحاد بـ"الأحضان" وتفاؤل قبل كلاسيكو الهلال

الاتحاد يستعد لقمة الهلال في كأس الملك..

SHAHID

منذ الإعلان عن استدعائهم للمنتخب السعودي الأولمبي، بدءًا من أول إبريل، وكان نادي الاتحاد فوق صفيح ساخن، والذي رفض خسارة جهود 5 لاعبين من عناصر الفريق الأساسية، وهم زكريا هوساوي ومروان الصحفي وفيصل الغامدي وأحمد الغامدي وعوض الناشري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستهل الاتحاد روزنامة أبريل، بالخسارة أمام الأهلي (0-1) في دوري روشن السعودي، ثم تعادل سلبيًا مع التعاون، قبل أن يطير إلى أبوظبي، للمشاركة في كأس الدرعية للسوبر السعودي، حيث فاز على الوحدة (2-1) في نصف النهائي، ثم خسر النهائي أمام الهلال (1-4)، وعاد العميد إلى الدوري، لينتزع فوزًا صعبًا على الحزم (3-2)، قبل أن يتلقى خسارة في قمة الشباب بنتيجة (1-3).

وتواجد الخماسي الأولمبي في مقر نادي الاتحاد، مساء اليوم، حيث تم استقبالهم بالأحضان من قِبل اللاعبين والإداريين، استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب الأولمبي.

وحصل الخماسي الأولمبي على راحة من التدريبات، السبت، بعد العودة من قطر، إثر انتهاء المشاركة مع الأخضر في كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الخسارة أمام أوزبكستان بنتيجة (0-2)، في ربع نهائي البطولة.

وسادت حالة من الارتياح والتفاؤل داخل أجواء الاتحاد، بعد عودة الخماسي الأولمبي، خاصة وأن العميد مقبل على مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، مساء الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يرغب الاتحاد في حفظ ماء الوجه بالمنافسة على آخر بطولاته هذا الموسم، وتحقيق أول فوز بعد 6 هزائم أمام الهلال، خلال الموسم، في بطولات كأس الملك سلمان للأندية العربية، دوري روشن السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس الدرعية للسوبر السعودي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة من 29 مباراة، مبتعدًا بفارق 30 نقطة عن الهلال المتصدر، ليفقد فرصة المنافسة على اللقب، فيما ينافس الاتحاد على مقعد المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، مع فريقي الأهلي والتعاون.

SHAHID