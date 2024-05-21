"الكل رافض استقبال البطل" .. كواليس مثيرة في أزمة تتويج الهلال والنصر يسخر

أزمة جديدة تثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي..

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بشكل رسمي.. أعلنت لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، "نقل" مباراة الهلال والطائي، في الجولة 33 من مسابقة دوري روشن، إلى ملعب نادي الشباب، بدلًا من "المملكة أرينا".

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مباراة الطائي؛ كانت من المقرر أن تشهد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي حسمه قبل أسبوعين تقريبًا، بشكل رسمي.

ومع عدم جاهزية ملعب "المملكة أرينا"، الخاص بنادي الهلال؛ بسبب الفعاليات التي استضافها في الأيام الماضية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، ونقل مواجهة الطائي إلى ملعب نادي الشباب، اشتعلت أزمة كبرى بخصوص تتويج الفريق الأزرق.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج، رفضت لجنة المسابقات، "تتويج" الزعيم الهلالي، بلقب دوري روش السعودي، على ملعب نادي الشباب؛ بعد نقل مواجهة الطائي.

الفراج كشف عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، أن اللجنة رفضت كذلك، نقل مباراة الرياض والنصر، التي تقام في نفس توقيت مواجهة الهلال والطائي، من ملعب "الملز" إلى أي استاد آخر؛ بسبب ما اسمته عدالة المنافسة.

وبالتالي.. أصبح تتويج الهلال على ملعب "الملز" أيضًا مستحيلًا، مع رفض تام من نادي النصر، للسماح للزعيم بخوض مواجهة الطائي، على ملعب "الأول بارك".

وهُنا.. أعلن الفراج عن مباحثات؛ بشأن إمكانية نقل مباراة الهلال أمام مستضيفه الوحدة، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري، من استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية إلى ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة؛ من أجل تتويج الهلال عليه.

هذا المقترح أيّده قطاع كبير من جماهير نادي الهلال، الذين دشنوا وسمًا عبر منصة "إكس"، في الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء، تحت عنوان "#نقل_التتويج_للجوهره_مطلب".

ومع كل هذا الجدل.. قدّم نادي الوحدة الحل لهذه الأزمة؛ عندما أعلن استعداده لخوض مباراته أمام الهلال، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، في العاصمة السعودية الرياض، بدلًا من مكة المكرمة أو جدة؛ لإتاحة الفرصة للزعيم، للاحتفال مع جماهيره بالتتويج.

لكن.. الوحدة اشترط على نادي الهلال - وفقًا لبرنامج "أكشن مع وليد" -؛ الحصول على قيمة الدخل الجماهيري في المباراة بـ"الكامل"؛ لتعويضه عن عدم اللعب في أرضه.

سخرية نصراوية من أزمة نادي الهلال

ومن ناحيته.. استغل نادي النصر، الذي حسم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، أزمة تتويج الغريم الهلالي؛ من أجل السخرية.

النصر نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رسالة موجهة إلى جماهير الفريق الأول، يطالبهم فيها بحجز تذاكر الكلاسيكو السعودي الكبير أمام نادي الاتحاد، مساء يوم الإثنين، في ختام مسابقة الدوري.

وكتب النصر في رسالته، جملة "ملعبنا الجاهز دائمًا"؛ في سخرية واضحة من وضع نادي الهلال، الذي لا يجد استادًا يتوّج عليه بلقب الدوري.

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