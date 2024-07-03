الكلمة الأخيرة .. 3 قوائم تتنافس في انتخابات الأهلي رسميًا

انتخابات ساخنة مرتقبة في الأهلي..

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا، مساء اليوم الأربعاء، عن "القوائم النهائية" التي ستخوض صراع الانتخابات، على رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة "غير الربحية".

انتخابات مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، واجهت العديد من العقبات؛ حيث تم قبول الطعون المقدمة ضد جميع المرشحين، في وقتٍ سابق.

واضطرت لجنة الانتخابات إلى فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة مجددًا، خلال الأيام الماضية؛ حيث تقدمت "3 قوائم" بأوراقها رسميًا.

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وهذه المرة تأكدت "شرعية" ترشح هذه القوائم - دون الطعن عليهم -؛ ليتنافسوا جميعًا في انتخابات النادي الأهلي، والمقررة يوم الغد الخميس.

وتضم القائمة الأولى، وهي المرشحة الأقوى للفوز في الانتخابات؛ خالد العيسى "رئيسًا"، ومعه كل من خالد يوسف الهندي "نائبًا"، وعبدالإله الحرورة وعبدالإله مايت وصلاح بارباع ومحمد المقاطي، في العضوية.

وفي القائمة الثانية؛ ترشح أحمد جنة لـ"الرئاسة"، ومعه عبدالصمد القرشي "نائبًا"، وفي العضوية كل من: هشام المرزوقي، البراء دهلوي، أحمد رضوان، حمزة جداوي، أحمد باقاسي، أحمد نور ووهدان القاضي.

وأخيرًا.. ضمت القائمة الثالثة التي يترأسها أحمد الحصيني؛ كلًا من عبدالعزيز البلادي "نائبًا"، وخالد باعثمان ومحمد بابقي وحمزة العيدروس وسلطان عبود وحمزة الحربي، في العضوية.