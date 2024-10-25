"فينيسيوس ليس القائد الوحيد للريال"

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، مشيرًا إلى أنه يملك الخطة اللازمة لوقف كل أسلحة المنافس وأبرزها لامين يامال ورافينيا.

ويستضيف ريال مدريد غريمه الأزلي برشلونة، غدًا السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للكلاسيكو: "فريقنا في أفضل حالة ومتحفز للغاية. مباريات الكلاسيكو دائمًا تكون تنافسية وصعبة وممتعة أيضًا. من الصعب تحديد المرشح الأبرز للفوز في الكلاسيكو، ولحسن الحظ، لا شيء يمنعني من النوم ليلًا".

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وأضاف: "برشلونة لديه فكرة واضحة عن المباراة وهم يقومون بعمل جيد للغاية، إنهم فريق شجاع للغاية، لذلك كان علينا أن نستعد للمباراة جيدًا ونحاول لعبها بأفضل شكل ممكن".

وتابع مدرب الملكي: "أفضل نسخة لكيليان مبابي؟ نحن راضون عنه لأنه يسجل الأهداف وهذا أمر مهم للفريق، لا أنا ولا الفريق ولا هو في عجلة من أمرنا، من الواضح أنه يقدم أداءً أفضل لأنه يمتلك كل الصفات اللازمة للقيام بعمل أفضل".

وأردف: "لا أملك نصيحة محددة لكليان في الكلاسيكو، لقد لعب ضد برشلونة عدة مرات ويعرف ما يجب عليه فعله".

وطرق أنشيلوتي للحديث عن خطته لإيقاف لامين يامال جناح برشلونة الخطير، قائلًا: " لامين بدأ الموسم بشكل رائع، أنا حقًا أحب طريقة لعبه، عليك أن تضع أسلحة خصمك في الاعتبار، لكن عليك أولًا أن تركز أكثر على ما تريد القيام به".

وواصل: "خطة إيقاف برشلونة؟ لدي شيء في ذهني، ولكن عليك أن تراه غدًا وبعد ذلك يمكنك أن تخبرني إذا كنت مخطئًا أم لا. لقد غيّر فليك فلسفة اللعبة، لكني أرى أن تشافي أيضًا قام بعمل رائع بطريقته الخاصة ولا أريد المقارنة. نحن نحترم برشلونة بقدر ما نحترم تشافي".

وسئل كارلو إذا كان فينيسيوس هو القائد الحقيقي للريال في أرض الملعب، ليرد: "لا يوجد قائد واحد للفريق. بالطبع يمكنه أن يكون قائدًا، وهناك أيضًا فالفيردي ومودريتش، حتى الشباب يمكنهم أن يكونوا قادة حقيقيين. نحن محظوظون بوجود العديد منهم".

وختم المدرب الإيطالي: " ربما يكون اللعب بقوة لمدة 90 دقيقة مستحيلاً، لكن الشوط الثاني ضد دورتموند أظهر أن لدينا أشياء مميزة يمكننا القيام بها".