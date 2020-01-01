تيباس يحدد موعد وتوقيت الكلاسيكو

متى نشاهد كلاسيكو الليجا؟

حدد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الليجا.

تيباس قال في تصريحات في حدث خاص بالليجا في لندن إنّ مباراة الكلاسيكو سوف تُقام يوم الأحد، 1 مارس، في التاسعة مساءً بتوقيت مدريد.

وقال تيباس: "قررنا أن تكون مباراة الكلاسيكو يوم 1 مارس في الثامنة مساءً بتوقيت انجلترا حتى يتسنى للجمهور الإنجليزي متابعة اللقاء لأنّه لا يوجد مباريات في التوقيت ذاته".

وتابع: "نحاول أن نكون متابعين بأكثر طريقة ممكنة وسوف نبذل كل ما لدينا لكي نكون ثاني أكثر بطولة رياضية متابعة في انجلترا بعد الدوري الإنجليزي".

وكانت مباراة الدور الأول مقرر إقامتها في 26 أكتوبر في الظهيرة ولكن لأسباب سياسية تقرر تأجيل الكلاسيكو إلى يوم 18 ديسمبر وخوضه في المساء.

تيباس سبق وقدّم استقالته من رئاسة الرابطة قبل أن يدخل الانتخابات ويعود مرة أخرى إلى منصبه.

ريال مدريد يواجه إشبيلية يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني بينما برشلونة يلعب أول مباراة مع المدرب الجديد كيكي سيتين يوم الأحد ضد غرناطة.