"الكلاسيكو بدون ميسي ورونالدو أفضل من نهائي دوري الأبطال"

أشاد الكاميروني صامويل إيتو بقوة مباريات "الكلاسيكو" التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، مؤكدًا أنها أقوى من نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرى إيتو أنه رغم رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، إلا أن مباراة "الكلاسيكو" لم تفقد أبدًأ رونقها.

كما أشاد أسطورة منتخب الكاميرون بأداء عدد من اللاعبين الشباب في برشلونة، وعلى رأسهم جافي، وتحدث عن ذكرياته مع إنتر الإيطالي.

ماذا قال إيتو عن الكلاسيكو؟

تصريحات إيتو التي أدلى بها لصالح صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قال فيها: "لا يهم إذا لم يكن ميسي أو رونالدو متواجدين، لقد لعبت الكلاسيكو، وأعلم أنها أجمل مباراة في العالم".

وأضاف: "إنها أكثر قيمة من نهائي دوري أبطال أوروبا، الكلاسيكو مباراة فريدة، ورغم أن برشلونة لم يبدأ الموسم بشكل جيد، إلا أن عليه الاستفادة والفوز بتلك المباراة، لأنها تمثل ست نقاط".

ما هو رأي إيتو في لاعبي برشلونة الشباب؟

إيتو تطرق خلال تصريحاته للحديث عن لاعبي برشلونة الشباب قائلًا: "جافي وباقي شباب برشلونة هم مستقبل كرة القدم، وليس فقط برشلونة".

وأضاف: "منذ سنوات، كان هناك نموذج كرة قدم جعل الشباب يلعبون بصورة لا تُصدق، الآن ضاعت هذه الديناميكية، لكن أتمنى أن تعود مع جوان لابورتا".

ماذا قال إيتو عن السوبرليج؟

إيتو تطرق في تصريحاته للحديث عن دوري السوبر الأوروبي أو ما أُطلق عليه "السوبرليج".

وقال النجم الكاميروني: "التحسينات في كرة القدم يجب أن تتم بموافقة جميع الدوريات، إذا كان التغيير جيدًا فلن يعارضه أحد".

وأضاف: "دوري أبطال أوروبا له مكانته، لكن المهم هو البطولات المحلية".

ما هو رأي إيتو في مسيرته مع إنتر ووضع الفريق الحالي؟

إيتو تحدث عن الفترة التي قضاها مع إنتر الإيطالي، مؤكدًا أنه كان يعرف أن الفريق سيحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع جوزيه مورينيو.

وقال إيتو: "إنه أجمل قميص في إيطاليا، كنت أؤمن دائمًا بإمكانية تحقيق دوري أبطال أوروبا، وقررت وضعه ضمن المكافآت في العقد".

وأضاف: "كنت أعرف أننا سنفوز به في غضون عامين على الأكثر، كنا فريقًا من المقاتلين مع مدرب فريد".

وقال إيتو عن وضع إنتر في الموسم الحالي مختتمًا تصريحاته: "يمكنهم الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، لقد رأيت المباراة ضد ريال مدريد والهزيمة في آخر ثانية، أشياء كهذه يمكن أن تحدث".

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