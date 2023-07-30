الكلاسيكو الودي كشف العيوب .. برشلونة يكثف تحركاته لضم ظهير جديد!

الفوز الكبير في الكلاسيكو الودي لم يخدع تشافي الذي يسعى بالفعل لتحسين برشلونة..

رغم الفوز الكبير على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي بثلاثية نظيفة، إلا أن المباراة التي أقيمت فجر الأحد في الولايات المتحدة ضمن جولة أبطال كرة القدم، أظهرت حاجة نادي برشلونة إلى عدد من التدعيمات.

تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أكد بعد المباراة أن فريقه بحاجة ماسة إلى المزيد من التدعيمات، حيث طلب المدرب صفقتين، والأولوية المطلقة لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن هناك إجماعًا واضحًا في برشلونة حاليًا على خيار التعاقد مع إيفان فريسنيدا ظهير نادي بلد الوليد، وأن النادي سيسارع لإتمام العملية في الساعات القادمة.

فكرة برشلونة هي التعاقد مع فريسنيدا قبل انطلاق الدوري الإسباني، ثم محاولة التعاقد مع لاعب مختلفة يلعب في خط الوسط وفي مواقع هجومية، لكن الأولوية القصوى حاليًا ستكون لتدعيم الظهير الأيمن لأن هناك منافسة في السوق على هذا المركز، والنادي مقتنع أنه ستكون هناك فرصة في مركز لاعب الوسط المهاجم بنهاية أغسطس.

وأشار التقرير إلى أن تشافي درس مع الطاقم الرياضي الملفات الشخصية لعدد من اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، وأصبح من الواضح أن الأولوية هي للتعاقد مع لاعب شاب يمكنه النمو والتطور في السنوات القادمة مع برشلونة، وأن ظهير بلد الوليد هو أكثر لاعب يناسب ذلك التصور.

ولم يتفاوض برشلونة بعد على أي شيء مع بلد الوليد من أجل فريسنيدا، حيث أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 20 مليون يورو ويأمل النادي الكتالوني في تخفيض هذه القيمة حتى تكون العملية قابلة للحدوث، خاصة وأن اللاعب يعطي الأولوية لبرشلونة في الوقت الحالي وينتظر تحرك "البلوجرانا" لضمه.