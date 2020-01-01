ما هي أشهر مباريات الكلاسيكو في جميع أنحاء العالم؟

​يستخدم هذا المصطلح في جميع أنحاء العالم لكرة القدم للدلالة على الصدامات القوية في نفس الدوري على غرار الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا.

برشلونة ضد ريال مدريد هو الكلاسيكو - لكن مواجهة إسبانيا الرئيسية ليست الوحيدة التي تحمل هذا الاسم في العالم.

تفتخر بلدان أخرى بمنافسات تم تسميتها على نحو مشابه للمباراة الأقوى في الدوري الإسباني وتعتبر المباراة المميزة للموسم.

يلقي جول نظرة على بعض ألعاب كلاسيكو الأخرى التي يتم التنافس عليها عبر عالم كرة القدم.

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مباريات الكلاسيكو حول العالم

البلد الاسم الفرق الأرجنتين سوبر كلاسيكو بوكا جونيورز - ريفر بلات البرازيل كلاسيكو البرازيل فلامنجو - فاسكو دا جاما البرازيل كلاسيكو البرازيل ساو باولو - كورينثيانز كندا كلاسيكو كندا تورنتو - مونتريال إيمباكت تشيلي سوبر كلاسيكو كولو كولو - يونيفرسيداد دي تشيلي الإكوادور كلاسيكو الإكوادور برشلونة - إيميلك فرنسا لي كلاسيك باريس سان جيرمان - مارسيليا ألمانيا دي كلاسيكير بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند المكسيك كلاسيكو العاصمة كلوب أمريكا - أونيفرسيداد ناسيونال المكسيك كلاسيكو يوفين كلوب أمريكا - كروز أزول المكسيك كلاسيكو ريجومونتانو مونتيري - تايجرز المكسيك كلاسيكو تاباتيو شيفاز - أطلس المكسيك سوبر كلاسيكو كلوب أمريكا - شيفاز هولندا دي كلاسيكير فاينورد - أيكس البرتغال أو كلاسيكو بينفيكا - بورتو جنوب أمريكا سوبر كلاسيكو البرازيل - الأرجنتين جنوب أمريكا كلاسيكو ديل ريو دي لا بلاتا الأرجنتين - أورجواي أمريكا الوسطى كلاسيكو أمريكا الوسطى كوستاريكا - هندراوس إسبانيا الكلاسيكو برشلونة - ريال مدريد أسبانيا الأوترو كلاسيكو برشلونة - أتليتكو مدريد أسبانيا الفيخو كلاسيكو ريال مدريد - أتليتك كلوب الأورجواي الكلاسيكو ناسيونال - بنيارول الولايات المتحدة الأمريكية كلاسيكو كاليفورنيا لوس أنجلوس جلاكسي - سان وسيه إيرثكويكس الولايات المتحدة الأمريكية الترافيكو لوس أنجلوس جلاكسي - نادي لوس أنجلوس

في حين أن كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد هو ما يتبادر إلى الذهن عادة أولاً عندما يذكر شخص ما الكلاسيكو ، هناك العديد من الآخرين.

في الأرجنتين ، تُعرف المواجهة بين بوكا جونيورز وريفر بليت باسم سوبر كلاسيكو وبايرن ميونيخ مقابل مباراة بوروسيا دورتموند في ألمانيا هي الكلاسيكو الألماني.

تتنافس باريس سان جيرمان ومرسيليا في كلاسيكو فرنسا، بينما يتميز الدوري في المكسيك بعدد من مباريات الكلاسيكو تشمل أمثال تشيفاز و كلوب أمريكا وغيرها.

نسخة البرتغال من الكلاسيكو هي بين بنفيكا وبورتو ، بينما في هولندا، هي اللعبة بين أجاكس وفاينورد.

تشارك لوس أنجلوس جلاكسي في كلاسيكو الدوري الأمريكي. وتنافس مع سان خوسيه إيرثكوايك على كاليفورنيا كلاسيكو ، بينما يعرف لقاء لوس أنجلوس إف سي باسم الترافيكو.

ماذا تعني كلمة الكلاسيكو؟

الكلاسيكو هو مصطلح إسباني يترجم إلى "كلاسيك" باللغة الإنجليزية. المصطلح شائع في كرة القدم والعديد من البطولات لها مباراة ديربي "كلاسيكية" خاصة بها.

في حين أن العديد من البلدان تستخدم إصدار اللغة الخاصة بها - Der Klassiker في ألمانيا أو Le Classique في فرنسا ، على سبيل المثال - فإن عددًا من البلدان يلائم مصطلح Clasico.

في المملكة العربية السعودية ، يتم الترويج للتنافس الرئيسي بين الاتحاد والهلال على أنه كلاسيكو سعودي ، في حين يشار إلى مباريات دربي بغداد الرئيسية في بعض الأحيان باسم كلاسيكو العراق.

وبالمثل ، يشار عادة إلى ديربي إندونيسيا القديمة باسم إندوبلاسيكو الإندونيسي.

كلاسيكو في دوريات أخرى

في حين أن الكلاسيكو (أو The Classic) هو لقب مشهور في جميع أنحاء العالم للمنافسة الوطنية الرئيسية في كرة القدم للعديد من البلدان ، فإن مباريات الديربي ذات الشهرة المشابهة لها تسمية خاصة بها.

بعض الأمثلة البارزة تشمل ديربي شركة قديمة بين سلتيك ورينجرز في اسكتلندا أو ديربي الشمال الغربي بين مانشستر يونايتد وليفربول في إنجلترا.

تشمل مباريات الديربي الكلاسيكية الأخرى ديربي ديلا مادونينا بين إنتر وإيه سي ميلان ، ودربي القارات بين غلطة سراي وفنربخشة ، والديربي اليوناني بين أولمبياكوس مقابل باناثينايكوس.