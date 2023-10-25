الكلاسيكو الإسباني لا يهم .. الفيحاء يرفض طلب النصر العاجل!

لقاء النصر والفيحاء أهم من الكلاسيكو

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تُقام مباراة النصر أمام الفيحاء مساء السبت المقبل، في وقت يتعارض مع مباراة الكلاسيكو الإسباني الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد.

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وتنطلق مباراة الكلاسيكو في تمام الخامسة والربع مساءً، بينما تُقام مباراة النصر والفيحاء بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن، في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

وكشف برنامج "برا 18" عبر قناة SSC، عن أن الطلبات الشفهية كانت بين ناديي النصر والفيحاء، من أجل تأخير مباراة الفريقين يوم السبت المقبل إلى الساعة التاسعة مساءً بالجولة 11 بدوري روشن، ولكن قوبلت بالرفض.

وأضاف عبد الرحمن الحميدي مقدم البرنامج: "إدارة النصر ذهبت بشكل شفهي إلى الفيحاء حتى لا تُحرج الإدارة، ولكن الفيحاء إداريًا لا يُمانع، ولكن المُدرب كان رأيه أن التوقيت سيكون متأخرًا، والمباراة ستنتهي 11 مساءً، وبالتالي العودة إلى المجمعة سيكون متأخرًا جدًا، ولذلك أصر المدرب على إقامة المباراة في توقيتها الساعة السادسة مساءً".

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واختتم الحميدي حديثه قائلًا: "وبالتالي انتهى الأمر بالشكلين الشفهي والودي، ولم يتطور الأمر للذهاب إلى الرابطة لتأخير موعد المباراة، بسبب الكلاسيكو، ولذلك فإنها ستقام في توقيتها".

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