الكشف عن موعد إعلان روزنامة دوري روشن السعودي بموسم 2024-2025

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تستعد إدارة المسابقات، في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو الإعلان عن جدول روزنامة مباريات دوري روشن في الموسم الجديد (2024-2025).

ويشهد الموسم الجديد، مشاركة أندية الهلال، النصر، الأهلي، التعاون، الاتحاد، الاتفاق، الفتح، الشباب، الفيحاء، ضمك، الخليج، الرائد، الوحدة، الرياض، الأخدود، فضلًا عن الثلاثي الصاعد (القادسية، العروبة، الخلود).

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن إدارة المسابقات، تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على جدول مباريات الموسم الجديد؛ بالتنسيق مع وزارة الرياضة، للتأكد من جاهزية الملاعب، وتحديد مواعيد الصيانة السنوية والزراعة الشتوية.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن جدول الدوري الجديد، في بداية شهر يوليو المُقبل، عقب الانتهاء من كافة التحضيرات والتنسيقات اللازمة الخاصة بجاهزية الملاعب.

ويعتمد وضع جدول مباريات الموسم الجديد، على معايير دقيقة تضمن العدالة والتوازن بين الفرق، وسيكون الدور الثاني من الدوري، انعكاسًا للمواجهات التي ستتم في الدور الأول، فيما يستضيف كل فريق بين (8-9) مباريات في كل دور، مع التأكيد على ألا يخوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارج ملعبه.

وتضع الرابطة في الاعتبار، الملاعب المشتركة بين بعض الأندية، خاصة في الجولتين الأخيرتين من الدوري، لضمان أن يخوض كل فريق مباراة واحدة على أرضه وأخرى خارجها.