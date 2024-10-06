ليست كل الإصابات طويلة.. الكشف عن مدة غياب ميليتاو عن ريال مدريد

تحديد مدة غياب ميليتاو عن الملاعب...

تستمر معاناة ريال مدريد، مع الإصابات فبعد ساعات قليلة من الكشف عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها داني كارباخال لاعب الميرينجي، بقطع في الرباط الصليبي، تم الإعلان عن إصابة جديد داخل صفوف الفريق.

وكان كارباخال، قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، أثناء مشاركته مع ريال مدريد، أمام فياريال، مساء أمس السبت، والتي انتهت بفوز الميرينجي بهدفين دون رد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد، سافر إلى البرازيل، للمشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، وبعد خضوعه للفحوصات تبين وجود إصابة عضلية في فخذه الأيسر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب اللاعب البرازيلي عن الملاعب، ستصل إلى أسبوعين، ولكن سيعود اللاعب إلى ريال مدريد، ليخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى إصابته، ومدة غيابه.

جدير بالذكر أن ميليتاو، عانى من إصابة عضلية بسبب الحمل الزائد على القدم اليمنى، في فترة التوقف الدولي السابقة، وغاب عن الملاعب لمدة عشرة أيام.