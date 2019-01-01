الكشف عن قائمة مصر النهائية بكأس أمم أفريقيا

ضمت القائمة 23 لاعبًا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري المدير الفني عن قائمة المنتخب المشارك في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.

وشهدت القائمة استبعاد الثنائي أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر، وحارس المرمى محمد أبو جبل.

وضمت القائمة 23 لاعبًا على النحو التالي:

أحمد المحمدي، وليد سليمان، عبد الله السعيد، أحمد علي، محمد النني، محمد صلاح، أحمد حجازي، عمر جابر، أحمد الشناوي، مروان محسن، طارق حامد، أحمد حسن "كوكا"، علي محمد "غزال"، محمود حسن "تريزيجيه"، عمرو وردة، أيمن أشرف، محمد الشناوي، محمود حمدي "الونش"، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد "دونجا"، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمود علاء.

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ويستعد الفراعنة لخوض وديتى تنزانيا وغينيا المقرر لهما 13 و16 يونيو الجارى، ضمن الاستعدادات لمباريات المجموعة الأولى التى وقع فيها الفراعنة مع منتخبات زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.