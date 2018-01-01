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كأس آسيا

الكشف عن قائمة المنتخب العماني المشارك في كأس آسيا 2019

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تقام البطولة في الفترة من 5 يناير عام 2019، وتستمر حتى يوم 2 فبراير من عام 2019

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019، في نسختها الجديدة والتي تُقام في الإمارات الشهر المقبل.

ويدخل المنتخب العماني مُعسكر خاص في دور الإمارات، والذي يبدأ يوم 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير من عام 2019، وقبل بداية البطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 5 يناير عام 2019، وتستمر حتى يوم 2 فبراير من عام 2019.

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وشهدت القائمة تواجد علي الحبسي، حارس مرمى الهلال السعودي، ومن المنتظر أن يكون قائداً لمنتخب بلاده في البطولة.

 

يُذكر أن المنتخب العماني يقع في المجموعة السادسة بكأس آسيا، مع كلًا من منتخبات اليابان وأوزباكستان وتركمانستان.

وجاءت قائمة المنتخب العماني كما يلي :

قائمة منتخب عمان

 

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