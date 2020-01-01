الكشف عن وجود قضايا فساد مالي في المجال الرياضي بالسعودية

ويبدو أن الفترة المُقبلة ستشهد بعد القرارات الجديدة ضد أحدى الأندية

أكد مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة، رفع بعدد من قضايا الفساد المتعلقة بأندية رياضية، سيتم معالجتها في الوقت المقبل، وذلك خلال ظهوره عبر برنامج "في الصورة".

وقال مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر روتانا خليجية: هناك قضايا فساد مالي في المجال الرياضي رفعت لنا كمصروفات غير مستحقة وغيرها.

وأضاف : حينما نتحدث عن الرياضية، فنحن نفتح ملفات عالية الحساسية، حيث هناك أنظمة الدولية، تقضي بعدم التدخل في اتحاد كرة القدم، وما إلى ذلك، ولكن عندما نتطرق إلى الأندية، فهناك بعض القضايا بالفعل.

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ويبدو أن الفترة المُقبلة ستشهد بعد القرارات الجديدة ضد أحدى الأندية التي تم الكشف فيها عن وجود فساد مالي.

وكان سمو عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة قد أكد منذ فترة مواصلة الدعم الحكومي للأندية في استمرار تواجد 7 أجانب في كل فريق.

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يُذكر أن وزارة الرياضية كان قد أعلنت تعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة حرصًا على سلامة الجميع من تفشي فيروس كورونا.