الكشف عن هوية النادي السعودي وتفاصيل عرضه لضم حسين الشحات

نجم الأهلي كان لديه عرضًا من الدوري السعودي

كشفت مصادر صحفية مصرية عن هوية النادي السعودي وتفاصيل عرضه لضم حسين الشحات نجم الأهلي المصري، مشيرة إلى أن العرض قوبل بالموافقة في البداية لكن تم رفضه فيما بعد بقرار من المدرب بيتسو موسيماني.

الأهلي كان قد أنفق 5 ملايين دولار لضم الشحات من العين الإماراتي في يناير 2019، وقد ساهم اللاعب في فوز الفريق بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

من هو النادي السعودي الذي تقدم بعرض لضم الشحات؟ وما تفاصيل العرض؟

الصحفية ريهام حمدي وعبر برنامج "جمهور التالتة" أكدت أن نادي الحزم هو النادي السعودي الذي تقدم بعرض رسمي قبل عدة أسابيع لضم الشحات لموسم واحد بالإعارة من الأهلي.

وأوضحت أن العرض الرسمي من الحزم كان بقيمة 1.5 مليون دولار للأهلي والشحات معًا، وأشارت إلى أن المفاوضات استمرت فترة بين الطرفين حتى وصلت الأرقام إلى حصول الأهلي على 12 مليون جنيه مصري واللاعب على 17 مليون.

لماذا رفض الأهلي العرض السعودي للشحات؟

أضافت ريهام حمدي أن الأهلي كان لديه نية بالموافقة على رحيل الشحات في بداية المفاوضات، لكن تحسن مستوى اللاعب في الأسابيع الأخيرة وعودته ليكون أحد رجال الحسم وصانعي الفارق في الفريق جعل المدير الفني بيتسو موسيماني يُوقف المفاوضات ويرفض رحيل اللاعب تمامًا.

وأكدت أن المفاوضات بعدما كانت قريبة من النهاية السعيدة توقفت تمامًا ورفض الأهلي العرض رسميًا.

ماذا قدم الشحات هذا الموسم مع الأهلي؟

لعب صاحب الـ29 عامًا 24 مباراة مع الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، والذي لم ينته بعد، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 8.

الشحات شارك في 9 مباريات خلال مشوار الأهلي للفوز بدوري أبطال أفريقيا 2020-2021 سجل خلالهم هدف واحد، فيما كان قد بصم على 6 أهداف خلال دوري الأبطال 2019-2020 بإحراز 3 وصناعة مثلهم.

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