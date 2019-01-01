الكشف عن موقف معلول وربيعة من مباراة بيراميدز

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تواجد علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي المصري في تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها السبت المقبل على ملعب "برج العرب".

يواجه الأهلي نظيره بيراميدز، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على ملعب "برج العرب"، حيث ستكون مباراة مليئة بالمنافسة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن علي معلول شارك في تدريبات فريقه اليوم على ملعب "مختار التتش" بمقر النادي ليطمئن الجماهير.

وظهر أيضًا رامي ربيعة في تدريبات الفريق اليوم، للتأكيد على مشاركتهما في مباراة بيراميدز الهامة في مشوار الأحمر بكأس مصر.

وكان الثنائي معلول وربيعة قد اكتفيا بالتدريبات التأهيلية في مران أمس بسبب تعرضهم للإجهاد، وتخوف المدير الفني من تعرضهم لإصابات عضلية.