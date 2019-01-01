الكشف عن موقف ألبا بعد الإصابة

خبر سار لبرشلونة بعد إصابة جوردي ألبا أمام بلد الوليد

نجح نادي برشلونة الإسباني في الفوز على ضيفه بلد الوليد في منافسة الدوري هذا الموسم وذلك حيث انتهت المباراة بنتيجة ٥-١ على ملعب كامب نو مساء الأمس.



ولكن في ظل الأجواء الرائعة وتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خرج الظهير الأيسر جوردي ألبا مصابًا بعد أن شعر ببعض الألم.



ومن جانب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي فلم يكشف عن الإصابة بالأمس وقال أن اللاعب طلب التغيير بعد أن شعر ببعض الألم وسيتم إجراء الفحوصات من أجل معرفة مدى خطورة ذلك.



صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني قد جاءت بالخبر السار لعشاق البلوجرانا ونجوم الفريق اليوم، حيث أكدت أن اللاعب أصبح على ما يرام وأنه لا يعاني من إصابة كبيرة مما سيجعله متاحًا في مباراة الفريق القادمة أمام ليفانتي.

الحذاء الذهبي السادس لـ "ميسي " في متحف برشلونة 🎖️👟pic.twitter.com/6mkOOzWXS5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019



يذكر أن برشلونة له مباراة مؤجلة في بطولة الدوري الإسباني وهي كلاسيكو الكامب نو أمام الغريم ريال مدريد.