الكشف عن موعد عودة نجم ريال مدريد .. الملكي يستعيد أحد المصابين في الركبة!

أنباء سارة لريال مدريد...

كشفت التقارير الصحفية عن بعض الأنباء السارة لريال مدريد، بشأن إصابة إيدير ميليتاو، مدافع الفريق والذي تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي.

وتعرض المدافع البرازيلي إلى قطع في الرباط الصليبي، في شهر أغسطس الماضي، وأشارت التقارير الصحفية إلى اقتراب موعد عودته للملاعب من جديد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن ميليتاو صاحب الـ 26 عامًا، بدأ يتماثل للشفاء بنسبة كبيرة، واقترب من العودة إلى الملاعب، ومن المنتظر أن تكون عودته في شهر مارس المقبل.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ميليتاو قد يشارك في جزء من مباراة الميرينجي أمام لايبزيج الألماني، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، مطلع مارس القادم.

وعانى ريال مدريد، من عدد كبير من الإصابات القوية هذا الموسم، لعل أبرزها إصابة ثلاثي الخط الخلفي، تيبو كورتوا، ديفيد ألابا، بالإضافة إلى ميليتاو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة لاس بالماس، مساء غد السبت على ملعب دي جران كاناريا، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.