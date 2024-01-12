الكشف عن موعد عودة رافينيا إلى برشلونة.. وموقفه من مباراة نابولي

الجناح البرازيلي يزيد متاعب تشافي

أجرى البرازيلي رافينيا جناح برشلونة أشعة رنين مغناطيسي عاجلة على موضع إصابته التي تعرض لها أمام أوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وغادر البرازيلي على إثر هذه الإصابة الملعب وحل بدلًا منه لامين يامال الذي أحدث الفارق وسجل الهدف الثاني للبلوجرانا في المباراة التي انتهت 2-0.

وكشفت صحيفة "سبورت" مدة غياب رافينيا عن برشلونة وفقًا للتشخيص الأولي، والتي ستصل إلى شهر، وستعني عدم ظهوره في 6 مباريات لاحقة لكتيبة تشافي هيرنانديز.

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هذه المباريات هي أمام (سلامانكا - ريال ييتيس - أوساسونا - فياريال - ديبورتيفو ألافيس) وأيضًا مباراة ربع نهائي كأس الملك في حال وصول البلوجرانا لهذا الدور.

لكن الإصابة ستنتهي على الأغلب قبل مباراة نابولي المنتظرة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب دييجو أرماندو مارادونا يوم 21 فبراير 2024.