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الكشف عن موعد تقديم المدير الفني الجديد للأهلي

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الأهلي أعلن التعاقد مع لاسارتي ليقود الفريق فنياً في الفترة القادمة

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب موعد تقديم المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء، لاسارتي.

وتعاقد الأهلي، اليوم مع الأوروجوياني لاسارتي، لمدة عام ونصف لقيادة الشياطين الحمر، خلفاً للفرنس باتريس كارتيرون.

ومن المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي صباح غد الإثنين، في مقر النادي الجزيرة للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد.

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وسيحضر المؤتمر، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، للحديث عن الجهاز المعاون للإدارة الفنية، والإجابة على كافة الاستفسارات.

وكشف الأهلي عن جهازه الفني الجديد، المكون من كلٍ من سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة، ولاسارتي مديراً فنياً، ومحمد يوسف مدرباً عاماً، سباستيان مدرباً مساعداً، اليخاندرو مدرب أحمال، طارق سليمان مدرب حراس مرمى.

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