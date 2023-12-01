الكشف عن موعد المحاولة الأخيرة .. ريال مدريد يمنح مبابي فرصة جديدة

ريال مدريد يرفض الاستسلام في محاولة ضم مبابي...

يستمر مسلسل محاولة ريال مدريد، التعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والذي فشل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأكمل مبابي مسيرته مع الفريق الفرنسي.

واستهدف ريال مدريد، التعاقد مع مبابي من باريس، منذ سنوات ولكن يتمسك الفريق العاصمي، باستمرار اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، ويسعى لتجديد عقده مرة أخرى لضمان استمراره داخل حديقة الأمراء.

وكانت آخر محاولات ريال مدريد، للتعاقد مع نجم منتخب فرنسا، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنها فشلت في النهاية، ومن جانبها كانت إدارة ريال مدريد قد خرجت في وقت ماضي، وأكدت أنها لن تتعاقد مع مبابي في الفترة القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إلا أنه وبحسب التقرير الذي نشره موقع " ريليفو" فإن إدارة ريال مدريد، تسعى لتجهيز عرضًا جديدًا لمبابي، لمحاولة ضمه، ولكن سيتعين على اللاعب بذل الكثير من الجهد لحسم الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد، يستهدف التعاقد مع مبابي في عام 2024، ويجب على مبابي اتخاذ خطوة من جانبه، لضمان نجاح الصفقة.