الكشف عن موعد احتفال إدارة النصر بلقب الدوري السعودي

تقديراً واحتراماً لخصوصية شهر رمضان المبارك

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن قرار إدارة نادي النصر السعودي بعدم إقامة أي احتفالات بعد تحقيق الفريق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت لـ "الرياضية" بحسب مصادرها الخاصة، أن هذا القرار يأتي من إدارة العالمي تقديراً واحتراماً لخصوصية شهر رمضان المبارك.

النصر كان قد حصد لقب الدوري السعودي رسميًا للموسم الحالي 2018\2019 عقب التغلب في آخر مباراة على نادي الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف.

علاش يخاف النصر وعنده حمد الله وأمرابط؟ 🇲🇦

ونعم، الهلال امتلك أسبابًا لـ"يخاف" من أجلها وأفقدته اللقب في نهاية المطاف! 😲

هنا قصة أغلى دوري في تاريخ المنطقة العربية 🇸🇦#Yallagoal #يلاجول

pic.twitter.com/pKFljYUnVv — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019

التقارير أشارت إلى أن إدارة النادي قررت تنظيم حفل جماهيري مع عودة الفريق إلى التدريبات الموسم المقبل، بعد الإجازة التي ستمنح لهم بعد مباراتهم الأخيرة أمام ذوب آهن الإيراني ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل.

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يُذكر أن نادي النصر قد ضمن التأهل إلى دور ثمن النهائي من البطولة، وهذه المباراة ستكون لتحديد المركزين الأول والثاني، ويتوجب على النصر تحقيق الفوز فقط لصدارة المجموعة الأولى.