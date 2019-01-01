الكشف عن ملاعب نصف نهائي كأس خليجي 24

استاد الجنوب سيحتضن مواجهة المنتخبين السعودي والقطري

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين عن الملاعب التي ستُقام عليها مباريات نصف نهائي خليجي 24.

وقالت اللجنة المنظمة أن استاد الجنوب سيحتضن مواجهة المنتخبين السعودي والقطري، يوم الخميس الساعة 8 بتوقيت مكة.

أما استاد جاسم بن حمد بنادي السد لمواجهة العراق والبحرين في المربع الذهبي للبطولة يوم الخميس الخامس من ديسمبر الجاري الساعة 5 بتوقيت مكة.

وكانت المنتخب العراقي قد تأهل كأول عن المجموعة الأولى، بينما تأهل أصحاب الأرض والجمهور المنتخب العنابي في الوصافة.

وفي المجموعة الثانية تربع المنتخب السعودي على صدارة المجموعة الثانية، بينما خطف المنتخب البحريني البطاقة الثانية في اللحظات الأخيرة.

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وفي صعيد متصل ستقام المؤتمرات الصحفية لمواجهتي المربع الذهبي يوم الأربعاء 4 ديسمبر على النحو التالي :-

11:00 مؤتمر المنتخب العراقي

11:30 مؤتمر المنتخب البحريني

12:00 مؤتمر المنتخب القطري

12:30 مؤتمر المنتخب السعودي