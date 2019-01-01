الكشف عن مصير مشاركة خليل شمام مع الترجي أمام الهلال

مواجهة قوية بين الهلال والترجي في مونديال الأندية

كشفت تقارير صحفية، عن موقف خليل شمام مدافع الترجي التونسي، من اللحاق بمواجهة الهلال في كأس العالم للأندية المقام حاليًا في قطر.

السد افتتح البطولة بالفوز على هينجين سبورت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الدور الأول في اللقاء الذي أقيم الأربعاء.

شمام كان يعاني من إصابة قوية خلال الفترة الأخيرة، وهو تسبب في ابتعاده عن المواجهة أمام الهلال حسب التقارير المنتشرة خلال الأيام الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، فإن شمام قد شارك بكل قوة في تدريب الترجي التونسي في مران الأربعاء، بشكل كامل بعد تعافيه.

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وأكدت التقارير أن ظهور شمام في تشكيل الترجي التونسي أمام الهلال السعودي، أمر وشيك بعد التأكد من تعافيه بشكل كامل.

وحصل شمام على تكريم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمناسبة المشاركة في مونديال الأندية، وتمثيل القارة السمراء في البطولة المقامة في الدوحة.