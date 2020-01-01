الكشف عن مدى إصابة عبدالفتاح آدم ومادو في النصر

فحص طبي لعبدالفتاح آدم ومادو

يسعى نادي النصر لتحديد المشكلة في إصابات كلًا من عبدالله مادو وعبدالفتاح آدم لاعبا الفريق ومدة غيابهم عن العالمي.

وعانى اللاعبان خلال الأيام الماضية بإصابات عضلية مما أدى لإمكانية استبعادهم خلال المباريات المقبلة من مواجهات النصر بالدوري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن النصر سيجري على الثنائي فحص طبي للكشف عن مدى إصابتهما.

وأشارت الصحيفة أن عبدالفتاح آدم يعاني من العضلة الخلفية وهي ما أبعدته عن لقاء العدالة الأخيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت التقارير أن فرص عبدالفتاح آدم يمتلك فرص قليلة للغاية للحاق بمواجهة الاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ولكن أوضحت التقارير أن عبدالله مادو يمتلك فرص كبيرة للحاق بمباراة الاتفاق حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي ويكون جاهزًا.

النصر يسعى للاستمرار للفوز للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي مع الهلال والحفاظ عليه في النسخة الحالية بعد التتويج به الموسم الماضي.