الكشف عن مدرب وقائمة المنتخب السعودي في خليجي 25

كأس الخليج 25 تُقام في البصرة العراقية

أكدت صحيفة الرياضية السعودية الإشاعات المنتشرة مؤخرًا حول مدرب وقائمة المنتخب السعودي الذي سيُشارك في بطولة كأس الخليج العربي 2023 التي ستُقام في مدينة البصرة العراقية.

المنتخب السعودي وقع في المجموعة الأولى بجانب العراق وعُمان واليمن، وسيفتتح مبارياته يوم السادس من يناير القادم على ملعب البصرة الدولي بمواجهة اليمن.

الرياضية أوضحت أن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي سيقود الأخضر في خليجي 25، ولم تكشف الصحيفة عن قائمة اللاعبين بالأسماء لكن أشارت إلى أنها ستضم لاعبي المنتخب الأولمبي مع عدد من لاعبي المنتخب الأول الذين لم يُشاركوا بصفة أساسية في كأس العالم قطر 2022 الذي اختتم مؤخرًا.

الرياضية أوضحت أن الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيسافرون إلى البصرة ستُعلن في الـ31 من ديسمبر الجاري، وسيتم تنظيم معسكر داخلي في الرياضي يتخلله مباراة ودية قبل التوجه إلى العراق.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي نجح بالفوز باللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003، وسيُحاول البحث عن اللقب الرابع في خليجي 25 الذي ستُقام جميع مبارياته على ملعبي البصرة الدولي والميناء.