الكشف عن مدة غياب نيمار وموقفه من مواجهة بايرن ميونخ!

النجم البرازيلي في موقف صعب!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موقف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من التواجد في مباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان"، والتي ذكرت أن اللاعب على الأغلب لن يستطيع أن يتواجد ضد الفريق البافاري في اللقاء الذي يقام في ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الإلتواء في الكاحل الذي يعاني منه اللاعب سيجعله يغيب لمدة تتراوح بين الثلاثة والأربعة أسابيع مما يعني أن آمال لحاقه بالمباراة المقبلة أمام بايرن ميونخ شبه معدومة.

ويلعب بايرن ميونخ مباراة إياب دور الـ 16 مع باريس سان جيرمان في الثامن من مارس المقبل على ملعب أليانز إرينا في بافاريا بألمانيا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى لصالح بايرن ميونخ بهدف نظيف، وشهد طرد بنيامين بافارد في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.