الكشف عن كواليس المحادثة الأولى بين فيتور روكي وتشافي

تشافي يلهب حماس صفقة برشلونة الجديدة قبل الانضمام إلى الفريق

يعيش فيتور روكي هداف أتلتيكو باراناينسي البرازيلي حالة من الفرحة العارمة رفقة أسرته بعد اقتراب حسم صفقة انتقاله إلى برشلونة، التي تعطلت حتى الآن بسبب محاولة النادي حل أزمة سقف الرواتب والديون.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تواصل شخصيًا مع اللاعب، للحديث معه حول مستقبله، مما أثار دهشة المهاجم البرازيلي المستقبلي للفريق الكتالوني.

وبحسب التقرير فإن تشافي اتصل على روكي يوم الجمعة الماضي، وكانت تلك أول مرة يتواصلان فيها، وأكد المدرب ثقته في المهاجم البرازيلي، وأن جميع الجهات في النادي من رئيس مجلس الإدارة وحتى عامل غرف الملابس يثقون في قدراته لقيادة هجوم الفريق في المستقبل.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن اللاعب الشاب قدم وعدًا لأقرب الناس إليه بأنه سينجح في برشلونة.

من المنتظر أن يعلن برشلونة عن الصفقة رسميًا خلال هذا الأسبوع، بعد توفيق الأوضاع المالية مع رابطة الليجا.