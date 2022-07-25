الكشف عن قيمة عقد طارق حامد مع الاتحاد

نجم الوسط المصري انضم رسميًا للاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السعودي يوم أمس الأحد تعاقده مع المصري طارق حامد في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك، وقد وقع نجم الوسط على عقد يمتد لعامين مع العميد.

ويأمل الاتحاديون أن يستطيع حامد تعويض كريم الأحمدي الذي فسخ عقده مع الفريق في يناير الماضي بعد تعرضه لإصابة أنهت موسمه.

كم قيمة عقد طارق حامد مع الاتحاد؟

الزمالك حاول تجديد عقد صاحب الـ35 عامًا لكن الخلافات حول التفاصيل المالية حال دون ذلك، وقد دخل اللاعب الفترة الحرة في عقده خلال يناير الماضي وبدأت فورًا الأحاديث حول تواصله مع المسؤولين في النادي السعودي.

وينتهي عقد حامد مع الزمالك بنهاية الدوري المصري في أواخر أغسطس القادم، لكن اللاعب وافق على خصم نصف مستحقاته المالية بما يُقدر بـ8.5 مليون جنيه مصري ليسمح له ناديه بالرحيل وبدء مغامرته رسميًا في الدوري السعودي.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن قيمة عقد اللاعب خلال موسميه مع الاتحاد تبلغ 5 ملايين دولار، مما يعني تقاضيه 2.5 مليون دولار سنويًا.

كلمات حامد الأولى تُثير الجدل في مصر والسعودية

وصيف الدوري السعودي بث مقطع فيديو يحمل الكلمات الأولى لحامد بعد انضمامه للفريق، وقد أبدى اللاعب سعادته الكبيرة بتلك الخطوة في مسيرته.

وأضاف "أنا محظوظ جدًا، لأني كنت ألعب في الزمالك أكبر نادٍ في إفريقيا ومع أعظم وأوفى جمهور، وأنا الآن مع الاتحاد السعودي أكبر نادٍ في آسيا ومع أعظم وأوفى جمهور".

كلمات حامد أثارت استياء مشجعي الأهلي في مصر والهلال في السعودية، حيث يتزعم الأول أندية القارة السمراء من حيث عدد البطولات ومرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا، ولا يختلف حال الزعيم في آسيا فهو الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا وقد حققها 4 مرات مقابل مرتين فقط للاتحاد.