الكشف عن قيمة عرض الاتحاد المغري لطارق حامد

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مساء أمس عدم تجديد عقد نجم وسط الفريق "طارق حامد" الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك في أعقاب الخسارة أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

الخسارة في القاهرة أمام الوداد قتلت كل آمال الزمالك في التأهل لدور الـ8 من دوري الأبطال، وهو ما فجر الغضب في وجه اللاعبين، خاصة مع اتهامهم من جانب الجمهور بالتخاذل واللامبالاة.

ماذا قال أمير مرتضى عن تجديد عقد طارق حامد؟

أمير مرتضى منصور مدير الكرة في الزمالك تحدث لبرنامج "جمهور التالتة" مؤكدًا أن القرارات التي أعلنها والده ليست انفعالية أبدًا بل نتيجة دراسة ورصد للأحداث خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد انتهاء علاقة طارق حامد بالنادي الذي ارتدى قميصه عام 2014 بنهاية الموسم الجاري ويفتح أبواب انتقاله للاتحاد السعودي.

أمير تحدث عن ملف لاعب الوسط قائلًا "جلسنا مع طارق حامد لتجديد العقد، أبدينا رغبتنا في استمراره ووجدنا لديه نفس الرغبة، قدمنا له عرضنا وقد أخبرنا أن لديه عرضًا سعوديًا جيدًا".

تابع "أوضحنا له أن مفاوضاتنا معه حسب إمكانياتنا وليست حسب الأرقام الموجودة في الخليج لأنها مختلفة تمامًا، وقد طلب منا مهلة للتفكير وأداء صلاة الاستخارة ثم الرد".

أتم "المهلة انتهت دون أن نحصل على رد من طارق، قد يكون اعتذار غير مباشر منه عن البقاء في الفريق، لا يوجد لاعب أكبر من الزمالك ولن نقبل ألا يكون الزمالك أولوية لدى لاعبيه، لن نقبل أن يُوضع عرضنا في "الدرج" انتظارًا لعروض قادمة من الخليج".

ما هي تفاصيل عرضي الزمالك والاتحاد لطارق حامد؟

الصحفي أحمد شوقي وخلال نفس البرنامج كشف أسرار جلسة مفاوضات الزمالك مع صاحب الـ33 عامًا والأرقام الخاصة بعرضه لتجديد العقد، وكذلك عرض الاتحاد السعودي لضمه مجانًا الصيف القادم.

وأوضح شوقي أن الزمالك قدم عقدًا لطارق حامد يمتد لعامين مقابل 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك تقدرًا من النادي لتاريخه الكبير وعطائه الهائل مع الفريق، مشيرًا إلى أن الرقم قابل للزيادة قليلًا.

الصحفي أضاف حول عرض الاتحاد "طارق حامد أخبر مسؤولي الزمالك أن لديه عرضًا من الاتحاد بقيمة 3 ملايين دولار سنويًا، وقد طلب منهم منحه راتب سنوي يقترب من هذا المبلغ، وهو ما يبدو صعبًا للغاية".

يُشار إلى أن الاتحاد حاول التعاقد مع النجم المصري خلال سوق الانتقالات الشتوي تعويضًا لرحيل كريم الأحمدي لكن الزمالك رفض التخلي عنه، وقد أكدت عديد التقارير رغبة الإدارة الاتحادية جمعه مع مواطنه أحمد حجازي في الفريق الموسم القادم.

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