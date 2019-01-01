الكشف عن قيمة العرض المقدم من النصر للحصول على خدمات كاريلو

المدير الفني للنصر يريد الحصول على خدمات لاعب منتخب بيرو

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشفت تقارير صحفية، برتغالية عن قيمة العرض المقدم من نادي النصر، للحصول على خدمات البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال.

وطلب روي فيتوريا المدير الفني للنصر، الحصول على خدمات اللاعب البيروفي، بعد انتهاء إعارته للهلال من نادي بنفيكا البرتغالي.

واجتمع وكيل أعمال اللاعب، مع إدارة بنفيكا بالأمس، واستقر الثنائي على تأجيل مصير اللاعب خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر ان يشارك اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، مع منتخب بلاده بيرو في بطولة كوبا أميركا والتي تنطلق الشهر المقبل في البرازيل.

وأشارت التقارير، إلى أن نادي النصر قدم 17 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الدولي، في حين أن إدارة الفريق البرتغالي قد طلبت 15 مليوناً.

أبطال الدوري في راحة 🏆



🔶روي فيتوريا يمنح لاعبي النصر راحة لمدة 3 أيام، ليعود الفريق يوم الأحد للتدريبات مرة أخرى. pic.twitter.com/Hr1ShySzdc — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 23, 2019

وشارك كاريلو مع الهلال في الموسم الماضي، في 21 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع ستة آخرين.

الجدير بالذكر ان كاريلو حصل على المركز الثاني، في بطولة الدوري مع الزعيم وبفارق نقطة وحيدة عن النصر، بينما حقق بطولة السوبر السعودي في مطلع الموسم على حساب الهلال.