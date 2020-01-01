الكشف عن طبيعة إصابة راموس وموقفه من مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة

تقارير صحفية إسبانية تتحدث عن طبيعة إصابة راموس بعد أن أجرى الفحص الطبي اليوم وتكشف موقفه من مواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن طبيعة إصابة النجم سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد التي تعرض لها ضد قادش مساء الأمس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن راموس خضع لفحوصات طبية اليوم أثبتت أن إصابته ليست كبيرة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيعمل على تدريبات تأهيلية في الأيام المقبلة على أمل اللحاق بلقاء شاختار في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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وأكدت أن اللاعب حتى لو لم يتواجد في لقاء شاختار يوم الأربعاء فسيكون متواجدًا خلال مواجهة برشلونة على ملعب كامب نو في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني.

وكان راموس قد غادر لقاء الأمس أمام نظيره قادش مصابًا، وهي المباراة التي تعرض فيها ريال مدريد للخسارة بهدف نظيف.

ويحل ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني حاليًا ضيفًا على برشلونة يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن آخر كلاسيكو على ملعب كامب نو في الدور الأول من الموسم الماضي كان قد انتهى بالتعادل دون أهداف، وساهم في تتويج الملكي باللقب في نهاية الموسم.