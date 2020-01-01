الكشف عن سبب رفض باريس سان جيرمان شراء إيكاردي

أين سينتقل الأرجنتيني؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن الأسباب التي دفعت إدارة باريس سان جيرمان لتقرر عدم شراء عقد مهاجمها المُعار ماورو إيكاردي من ناديه إنتر في يونيو المقبل.

وكانت الصحف قد تداولت أنباء فشل مفاوضات واندا نارا، زوجة ووكيلة إيكاردي مع إدارة البي آس جي حول استمرار اللاعب بصورة دائمة في ملعب حديقة الأمراء في الموسم المقبل.

باريس سان جيرمان لديه بند يسمح له بشراء الدولي الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي نظير 70 مليون يورو، ونظرًا لما قدمه حتى الآن هذا الموسم، كان المتوقع أن يتم تفعيل البند سريعًا.

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غير أن احتفال إيكاردي بعيد ميلاده بعد الهزيمة من بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، تسبب في غضب كبير من مسؤولي النادي الفرنسي كان نتيجته إقرار نهاية رحلته في فرنسا بنهاية عقد الإعارة.

لم تحترم الإدارة الباريسية الحفل الذي أقامه إيكاردي ودعا إليه كل زملائه تحت إشراف زوجته واندا، فانتشار صور الاحتفال بعد ساعات من هزيمة في البطولة الأوروبية كان كفيلًا بتفضيل الإدارة التعاقد مع مهاجم جديد والاستغناء عن مهاجم إنتر السابق.

وهُزِم زملاء نيمار في سيجنال إيدونا بارك بهدفين هالاند مقابل هدف مبابي، قبل أن يتمكنوا من العودة في الإياب بانتصارٍ غالٍ بهدفين نظيفين ضمنوا به التأهل إلى ربع نهائي البطولة الحلم للنادي الفرنسي.

وأحرز إيكاردي 20 هدفًا خلال 31 مباراة خاضها لكتيبة توماس توخيل هذا الموسم في مختلف البطولات، ولكن منذ بداية يناير انخفض مستواه بصورة ملحوظة، إذ سجل 3 أهداف فقط حتى إيقاف البطولات في مارس بسبب فيروس كورونا.

مع تألق صاحب الـ27 عامًا في باريس، فإنه وضع حدًا لمسيرة إدينسون كافاني هناك، حيث قرر المهاجم الأوروجوياني عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم بعدما بات حبيسًا لدكة البدلاء وفقد مكانته الأساسية في ظل تألق الوافد الجديد.

يذكر أن إيكاردي علاقته بإنتر غير جيدة بعدما قامت زوجته أكثر من مرة بمهاجمة جماهير النيراتزوري، كما تمتلك كتيبة أنطونيو كونتي حاليًا مهاجمين على مستوى عالٍ وهما روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، مما يرجح أن في حالة رفض باريس شرائه فسيتعين عليه البحث عن تجربة جديدة خارج سان سيرو.

