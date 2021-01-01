الكشف عن سبب استبعاد علي لاجامي من قائمة النصر أمام الوحدة

ما سبب استبعاد علي لاجامي من المباريات؟

كشفت تقارير صحفية، عن سبب استبعاد الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لنادي النصر، للمدافع علي لاجامي من قائمة الفريق الأصفر لمواجهة الوحدة مساء أمس الأربعاء.

النصر حقق الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن قرار استبعاد علي لاجامي من قائمة الفريق لمواجهة الوحدة، جاءت فنية بحتة، حيث فضل المدرب الكرواتي هورفات وضع عبد الله مادو في قائمة الفريق الاحتياطية على حسابه.

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هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استبعاد لاجامي من قائمة الفريق بقرار فني، حيث لم يشارك مع الفريق سوى مباراة واحدة أمام الشباب، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن علي لاجامي انضم لصفوف نادي النصر، قادمًا من الفتح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تألقه مع فريقه خلال الموسم الماضي.

ويواصل نادي النصر صحوته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الأسابيع الأولى من مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز السابع في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، جمعهم من 6 انتصارات وتعادلين، كما تلقى الفريق 6 هزائم.