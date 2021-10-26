الكشف عن رسالة أنشيلوتي التي قادت فينيسيوس للتألق ضد برشلونة

قلة من المدربين يمتلكون الدبلوماسية والقدرة على السيطرة مثل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني.

جماهير برشلونة لم ترحم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب "كامب نو" مساء الأحد، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي فاز فيها الملكي بهدفين لهدف.

المدرب الإيطالي وبعيدًا عن المباراة، قدم للبرازيلي درسًا في أهمية التركيز على كرة القدم وعدم الالتفات إلى الجماهير.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن فينيسيوس خاض عدة اشتباكات جدلية خلال المباراة، بعضها مع جماهير برشلونة.

وأدرك أنشيلوتي الأمر، ووجه نصيحة إلى فينيسيوس بضرورة تركيز جهوده فقط على الملعب، حيث صاح في البرازيلي أثناء اللقاء: "انس الجماهير، فقط المباراة".

صراع مع جوردي ألبا

فينيسيوس قدم مباراة مميزة، ودخل في صراع مع جوردي ألبا مدافع برشلونة، في لقطة استفزت جماهير النادي الكتالوني.

واحتفل فينيسيوس بهدف دافيد ألابا في مرمى برشلونة أمام جماهير "البلوجرانا" الذين كانوا أقرب إلى مكان احتفال لاعبي ريال مدريد.

ماذا فعل فينيسيوس مع جماهير برشلونة؟

البرازيلي شعر كأنه بطل الراوية، وكان متحمسًا بشدة، وأظهر ذلك حتى تم استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة.

واستغل فينيسيوس تلك اللحظة لتبادل الاستفزاز مع مدرجات ملعب "كامب نو".

جماهير برشلونة كانت تهين فينيسيوس فيما لم يكن من اللاعب إلا الإشارة إلى لوحة النتيجة، التي كانت تُعلن وقت خروجه عن تقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

فينيسيوس أراد أن يترك بصمته في ملعب "كامب نو" وقام بذلك بالفعل بأداء مثير للإعجاب، وساعد "الميرنجي" على الخروج بفوز أصبح معتادًا من ملعب غريمه الأزلي.

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