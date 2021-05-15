الكشف عن حكم مواجهة الهلال والأهلي!

تحديد حكم المواجهة الكبيرة بين الهلال والأهلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن تولي الحكم البولندي سيمون مارسينياك للقيادة التحكيمية للمواجهة القبلة بين الهلال والأهلي.

يأتي هذا في المباراة المقررة ضمن مواجهات الجولة الـ 28 من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وبحسب ما ذكرت التقارير فالحكم سيساعده في قيادة المباراة مواطناه توماس ليستكيفيس، وبافل سوكولونيكي.

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ولن تكون تلك هي المرة الأولى لذلك الثلاثي في العمل سويًا، حيث أداروا مواجهة الاتفاق والشباب التي أقيمت قبل ساعات.

وشارك الحكم من قبل في نهائيات كأس العالم 2018 وأدار عدة مواجهات هامة من قبل في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

يحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 27 مباراة من مباريات الفريق وبرصيد 38 نقطة.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر ترتيب جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، وفوزه في لقاء الأهلي سيقربه خطوة من الفوز باللقب.