الكشف عن حقيقة مفاوضات الهلال مع يوسف بلايلي

انتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، حول وجود اهتمامًا من نادي الهلال، باللاعب الجزائري يوسف بلايلي الذي أصبح لاعبًا حرًا، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بلايلي أصبح لاعبًا حرًا خلال الفترة الماضية، بعد أن قام نادي قطر بفسخ عقده خلال شهر ديسمبر الماضي، بالرغم من تألقه رفقة منتخب الجزائر ببطولة كأس العرب.

أحد جماهير نادي الهلال، استفسر من الإعلامي سيف السيف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو ما رد عليه السيف بالنفي.

وسأل أحد المتابعين السيف قائلًا: "أبو عبد العزيز هل الهلال يفاوض يوسف بلايلي؟"، ليرد عليه السيف قائلًا: "غير صحيح أن الهلال يفاوض بلايلي".

وارتبط اسم بلايلي بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير صحفية على أنه يمتلك عروضًا من إسبانيا والدوري الفرنسي، ولكنه لم يحسم تعاقده مع أي فريق حتى الآن.

غير صحيح ان الهلال يفاوض بلايلي — saif alsaif (@saifmoalsaif) January 22, 2022

وقدم المنتخب الجزائري مستوى غير جيد بالمرة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، ليودع البطولة من دور المجموعات، بتعادل واحد وخسارتين.

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وكانت لبلايلي تجربة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك رفقة النادي الأهلي السعودي، ولكن لم يُكتب لها النجاح، حيث رحل سريعًا لينضم إلى قطر القطري.