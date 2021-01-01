الكشف عن حقيقة مغادرة فيسا إلى بلاده غاضبًا من الأهلي

هل رحل فيسا نهائيًا عن الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد حول رحيل اللاعب الصربي ليوبومير فيسا لاعب وسط الأهلي جدة، متجهًا إلى بلاده غاضبًا، وذلك بعد سفره خلال الساعات الماضية.

بعض التقارير الصحفية، تداولت أخبار مغادرة فيسا المملكة العربية السعودية، وذلك دون الحصول على إذن من جانب إدارة ناديه، بسبب شعوره بالغضب.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن اللاعب الصربي فيسا لم يغادر جدة غاضبًا كما تردد، ولكنه حصل على إذن رسمي من جانب نايف القاضي، المدير التنفيذي بالنادي، قبل المغادرة إلى بلاده.

وأضافت الصحيفة أن فيسا يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ستجعله يغيب عن المشاركة مع فريقه الفترة الحالية، حيث سيعود إلى جدة مرة أخرى بعد 20 يومًا من مغادرته.

وفضّل فيسا قضاء فترة التأهيل والعلاج في بلاده صربيا، وسط متابعة من جانب طبيب النادي، بعد تأكد غيابه عن مباريات الفريق المقبلة بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يغيب فيسا عن مواجهة النصر وأيضًا مواجهتي الفتح والرائد بالجولات 23 و 24 و 25 بالترتيب، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.