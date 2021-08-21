الكشف عن حقيقة عرض الأهلي لضم حمدالله من النصر

هل يرحل حمد الله عن النصر؟

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد حول تقدم إدارة نادي شباب الأهلي الإماراتي، بعرض رسمي لنظيرتها في النصر، من أجل التعاقد مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن النادي الإماراتي استغل الأزمة الموجودة بين اللاعب المغربي وإدارة النصر، وقدمت عرضًا إلى الإدارة للتعاقد مع حمد الله.

وأكد الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن نادي النصر لم يتلقى أي عروضًا من أجل التعاقد مع حمد الله.

وجاء نص تغريدة العنزي كالآتي: "إدارة نادي النصر لم يصلها أي عرض رسمي للهداف عبد الرزاق حمد الله، وهدفها هو المحافظة عليه وإكمال العقود المبرمة بين الطرفين وكافة الأطراف تلتزم، وتحترم العقود واستمرارها".

وكانت الصورة التي نشرها عبد الرحيم شقيق عبد الرزاق حمد الله على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" والتي تجمع بين الثنائي، معلقًا عليها "حان الوقت لتجربة جديدة ونجاح جديد في بيئة سلمية، حظًا طيبًا يا أخي"، قد أثارت الجدل.

البعض أكد على أن حمد الله يريد الرحيل عن نادي النصر، والبعض الآخر أشار إلى أن هناك أزمة بين اللاعب المغربي وإدارة مسلي آل معمر، بسبب مطالباته المالية.

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وخرج حمد الله ببيان رسمي اليوم السبت، يؤكد خلاله على أنه مستمر مع النصر، وكل ما تردد حول مستقبله غير صحيح، وأن استبعاده من مباراة الفيصلي الأخيرة، جاء لوجهة نظر فنية.