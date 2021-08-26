الكشف عن حقيقة رغبة الهلال في الاستغناء عن جوميس

تعرف على حقيقة ما يتردد حول مستقبل جوميس مع الهلال

كشفت تقارير صحفية، حقيقة ما تردد حول وجود رغبة داخل نادي الهلال بين الإدارة برئاسة فهد بن نافل، والمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق، للاستغناء عن خدمات الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الفريق الأزرق.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن الهلال قد يُضحي بالفرنسي جوميس، من أجل التعاقد مع حارس مرمى أجنبي جديد، للتواجد في قائمة الزعيم خلال الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن كل ما يتردد حول الاستغناء عن المحترف جوميس مهاجم الهلال، والتوقيع مع حارس دولي بدلًا عنه غير صحيح.

وأضافت الصحيفة أن النجم الفرنسي بافيتمبي جوميس سيستمر مع الزعيم حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، ولا نية لرحيله خلال الوقت الحالي.

جاء ذلك في ظل تردد أنباء خلال الأيام الماضية، عن طلب جارديم بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي جديد خلال الفترة القادمة، ليحل بدلًا من جوميس في قائمة الهلال.

جارديم لا يرغب في الاعتماد على عبد الله المعيوف خلال الفترة القادمة، بسبب عدم قناعته بما يقدمه الحارس الدولي مع الزعيم خلال الفترة الحالية.

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وأشارت بعض التقارير إلى أن هناك رغبة من جانب نادي الهلال للتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط نفي من جانب وكيل أعمال اللاعب ومسؤولي النادي المصري.

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