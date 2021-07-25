الكشف عن حقيقة تفاوض نادي الاتحاد مع عمر خربين

هل يضم الاتحاد مهاجم الهلال السابق؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد يفاوض السوري عمر خربين، مهاجم نادي الوحدة الإماراتي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يبحث عن مهاجم أجنبي جديد، ليكون بدلًا للصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي سيرحل عن صفوف العميد خلال الأيام القادمة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نادي الاتحاد دخل في مفاوضات لضم السوري عمر خربين، مهاجم نادي الوحدة الإماراتي الحالي، والهلال السابق.

ويرتبط عمر خربين بعقد مع نادي الوحدة حتى صيف 2023، وذلك بعد انتقاله إلى صفوفه في يناير الماضي، قادمًا من الهلال السعودي.

ومن جانبه، نفى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه كل ما تردد حول هذا الأمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاءت تغريدة جستنيه تعليقًا على خبر صفقة عمر خربين كالآتي: "هذا الخبر لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلًا".

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نادي الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه بلاعب في مركز الهجوم، ليكون بدلًا للصربي ألكسندر بريجوفيتش، حيث ينتظر مسؤولي العميد الحصول على ردًا من جانب وزارة الرياضة، لتوقيع مخالصة مالية له.

وحقق خربين مع نادي الهلال العديد من البطولات، حيث توج بلقب الدوري السعودي 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة، ودوري أبطال آسيا مرة وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.