الكشف عن حقيقة تسريح الأهلي لعدد من لاعبيه

تعرف على الحقيقة كاملة

انتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضي، حول وجود نية داخل النادي الأهلي، من جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب الألباني بيسنيك هاسي، بالاستغناء عن عدد من لاعبي الراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتولى هاسي مهمة تدريب النادي الأهلي، خلفًا للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب، والذي جاء بشكل مؤقت خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن مصدرًا خاص لها أكد على أن النادي الأهلي لم يتطرق لتسريح لاعبين بصفوف الفريق خلال الفترة الحالية حتى الآن.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن الأهلي يدرس التخلص عدد من لاعبيه المحليين خلال الوقت الحالي، سواء بإعارتهم إلى فريق يرغب في الاستفادة من إمكانياتهم الفنية، أو الوصول إلى تسوية معهم وفسخ عقودهم الاحترافية.

وأضاف المصدر للصحيفة، أن المدرب الألباني بيسنيك لم يشاهد جميع اللاعبين، وهو الأمر الذي يدل على أنه لا توجد أي قرارات بشأن بيع أو إعارة لاعبين حتى الآن.

وأكدت الصحيفة على أن الفترة الأولى من الاستعداد سيكون هناك تقريرًا فنيًا، يتضمن جميع الخيارات والرغبات الخاصة بالجهاز الفني، ووقتها سيحدد من يريد أن يبقى ومن لا يريده.

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ويسعى الجهاز الفني للأهلي خلال الوقت الحالي، لتجهيز لاعبيه خلال المعسكر الذي سيقام في تونس، بداية من 11 يوليو الجاري، بمدينة طبرقة التونسية.