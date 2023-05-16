الكشف عن حقيقة الشرط الجزائي في عقد بيتسو موسيماني مع الأهلي

المدرب قاد الأهلي للعودة إلى دوري المحترفين السعودي

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن حقيقة وجود شرط جزائي في عقد بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، وذلك بعدما أعلن المدرب رحيله عن الفريق عبر تويتر الأسبوع الماضي.

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المدرب الجنوب إفريقي تولى قيادة العملاق الجداوي بعد أسابيع قليلة من انطلاق دوري يلو، وقد نجح في جعله يتجاوز البداية الصعبة ويتقدم لصدارة جدول الترتيب ويحسم عودته إلى دوري روشن رسميًا قبل النهاية بـ5 جولات.

رغم ذلك النجاح الكبير إلا أن الإدارة الأهلاوية لم تتحدث معه حول تجديد العقد لتفضيلها التعاقد مع مدرب صاحب اسم كبير لقيادة الفريق في دوري روشن الموسم القادم، وهو ما جعل موسيماني ينشر رسالة وداع يُعلن خلالها انتهاء مهمته مع الفريق.

الرياضية زفت خبرًا سعيدًا للأهلاوية مفاده أن النادي لن يتحمل أي أعباء مالية جراء هذا القرار، إذ لا يوجد أي شرط جزائي في عقد المدرب عند التخلي عنه بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن مستحقات موسيماني وكامل طاقمه الفني تبلغ نحو مليون و100 ألف دولار، وسيحصل عليها الطاقم دون أي مبالغ إضافية تُكلف النادي مستقبلًا أو تُعرضه لمساءلة قانونية من فيفا.

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