الكشف عن تفاصيل ومدة غياب لاعب الشباب عن الملاعب

الشباب يفتقد جهود لاعبه لمدة قد تصل إلى الخمسة أسابيع

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الشباب، عن مدة غياب الروماني كونستانتين بوديسكو، لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

ووفقاً للبيان الذي نشره النادي، مساء أمس فإن اللاعب من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى خمسة أسابيع، بسبب الإصابة في عضلة السمانة.

ونشر البيان، حول تفاصيل إصابة اللاعب، وكتب فيه: " أثبتت الفحوصات الطبية إصابة المحترف الروماني كونستانتين بوديسكو بتمزق في عضلة الساق (السمانة) الخلفية وتمزق الرباط الخارجي للركبة".

وواصل: " ويحتاج اللاعب من 4 إلى 5 أسابيع للعلاج الطبيعي".

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وتغيب اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، عن تدريبات الليوث منذ الأسبوع الماضي بسبب الإصابة التي لحقت به.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن إدارة الشباب كانت تنوى إخراج بوديسكو من قائمة الفريق وضم صوماليا بدلاً منه، ولكن الجهاز الطبي والفني اتفقوا على استمرار اللاعب.

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يُذكر أن الشباب يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة بعد لعب 20 مباراة وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.