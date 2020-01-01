الكشف عن تفاصيل فشل رحيل ديمبيلي وضم برشلونة لديباي

تقارير صحفية فرنسية تكشف عن تفاصيل فشل رحيل عثمان ديمبيلي عن برشلونة وقدوم اللاعب ممفيس ديباي من ليون.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن تفاصيل فشل رحيل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي عن صفوف برشلونة في الصيف وقدوم ممفيس ديباي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت مجلة "فرانس فوتبول"، والتي أكدت أن عملية الانتقال كادت أن تتم لولا تغييرات طرأت على الأمور في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل ديمبيلي عن برشلونة لمانشستر يونايتد كان سيتبعه بشكل مباشر إتمام صفقة ضم ممفيس ديباي من ليون.

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كذلك كان سيتسبب في صفقة أخرى وهي قدوم إسلام سليماني من ليستر سيتي لصفوف ليون لتعويض النجم الفرنسي ممفيس ديباي.

في الخامس من أكتوبر كان كل شيء جاهزًا، حيث اتفق برشلونة مع مانشستر يونايتد ومع ليون وأتم كل التفاصيل، وكذلك اتفق الفريق الفرنسي مع ليستر سيتي على صفقة سليماني.

وبعدها بساعات قليلة كانت العقود أمام كافة الأطراف ووصل لعثمان ديمبلي العقد الخاص بانضمامه لصفوف مانشستر يونايتد فأعلن أنه لا ينوي الرحيل عن برشلونة في تكرار لسيناريو الموسم الماضي عندما كان أحد أسباب فشل عودة نيمار، وتسبب بشكل مباشر في إفشال ثلاث صفقات في اللحظات الأخيرة من السوق.

جدير بالذكر أن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة أعلن إصراره على ضم ممفيس ديباي في تصريحات صحفية قبل ساعات، مما يعني أن برشلونة سيحاول من جديد مع ليون في الشتاء.